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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklette yolcu konumunda bulunan Ufuk Karabulut (18) yaralandı

17 Aralık 2018 23:48

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklette yolcu konumunda bulunan Ufuk Karabulut (18) yaralandı. 
Kaza, akşam saatlerinde Çevre Yolu\'nda meydana geldi. Ramazan Varan yönetimindeki 01 ABV 229 plakalı motosiklet, iddiaya göre Ahmet Kaya yönetimindeki 01 Y 0774 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada, yol kenarına savrulan motosiklette yolcu konumunda bulunan Ufuk Karabulut, yaralandı. Karabulut, kaza yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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