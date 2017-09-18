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Motosiklet hırsızlığına 17 gözaltı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde son bir haftadaki motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri 17 şüpheliyi gözaltına aldı

18 Eylül 2017 22:41

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde son bir haftadaki motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 11 ile 18 Eylül arasında kentte yapılan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada hırsızlığa karıştığı belirlenen toplam 17 kişi yakalandı. Ayrıca operasyonda çalıntı 17 motosiklet ile 2 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Şüphelilerin üzerinden 76 gram esrar ile 47 de uyuşturucu hap çıktı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

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