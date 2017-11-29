Motosiklet hırsızlığı kavgası: 1 ölü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, iki grup arasında motosiklet hırsızlığı iddiası ile çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan Cemal Yoğun (27) yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece geç saatlerde Hoşgör mahallesinde meydana geldi. Gazi C., arkadaşı Mehmet İ. ile birlikte motosikletini çaldığı iddiası ile yolda karşılaştığı Cemal Yoğun ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kim tarafından ateşlendiği bilenmeyen tüfekten çıkan saçmalar, Yoğun’un vücuduna isabet etti. Gazi C. ve Mehmet İ. olayın ardından kaçarken, Yoğun, silah seslerini duyanların haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Cemal Yoğun, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yoğun’un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI