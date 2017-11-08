Motosiklet hırsızı, tuvalette yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 28 yaşındaki Burhan T., çaldığı motosikleti götürdüğü tamircinin tuvaletinde yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Emek mahallesinde oturan Hakan Coşkun\'a ait motosiklet, evinin önünden kilidi kırılarak çalındı. Motosikletin yerinde olmadığını fark eden Hakan Coşkun, şikayetçi oldu. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri yaptıkları incelemede, hırsızlığın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığını belirledi. Soruşturma başlatan polis, çalınan motosikletin bir tamirciye götürüldüğünü tespit etti. Tamirciye giden polis, hırsızlık zanlısı Burhan T.\'yi tuvalette yakaladı. Motosiklet, sahibine teslim edilirken, sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen Burhan T., tutuklandı.



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