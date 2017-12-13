Motosiklet gaspçıları yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yolunu kestikleri 2 kişinin para ve motosikletlerini gasp eden İbrahim A. (26) ile Mehmet Ö. (23) yakalandı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Eminağa Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A. ve Mehmet Ö. ile 3 arkadaşları gece geç saatlerde torbacılardan içmek için esrar almaya gelen Hüseyin C. (26) ile Gökhan Ş.\'ye (30) bıçak çekip motosikletlerini ve üzerlerindeki para ile cep telefonlarını gasp edip kaçtı. Bunun üzerine Hakan C. ve Gökhan Ş. polise şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Gasp Büro Amirliği polisleri, İbrahim A., Mehmet Ö., D.Ö., A.A. ile R.A.\'yı gözaltına aldı.

İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Mehmet Ö., tutuklanırken diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı.



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