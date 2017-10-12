Motosiklet, eşeğe çarptı: 2 yaralı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde motosikletin, eşeğe çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralanırken, eşek de telef oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Ermenek-Konya karayolunun 1\'inci kilometresinde meydana geldi. Ehliyetsiz olan 17 yaşındaki Ali Şamil Çıbık\'ın kullandığı plakasız motosiklet, yola çıkan eşeğe karanlığın da etkisiyle çarptı. Kazada, motosikletten fırlayan sürücü Çıbık ile arkasında oturan 15 yaşındaki Fatih Türkmen yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden 2 yaralı, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Karaman Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Çarpma sonucu telef olan eşek ise belediye ekipleri tarafından olay yerinden alınarak, gömüldü.



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