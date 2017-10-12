T24 LogoT24 Logo
Gündem

Motosiklet, eşeğe çarptı: 2 yaralı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde motosikletin, eşeğe çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralanırken, eşek de telef oldu

12 Ekim 2017 19:06

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde motosikletin, eşeğe çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralanırken, eşek de telef oldu. 
Kaza, dün akşam saatlerinde, Ermenek-Konya karayolunun 1\'inci kilometresinde meydana geldi. Ehliyetsiz olan 17 yaşındaki Ali Şamil Çıbık\'ın kullandığı plakasız motosiklet, yola çıkan eşeğe karanlığın da etkisiyle çarptı. Kazada, motosikletten fırlayan sürücü Çıbık ile arkasında oturan 15 yaşındaki Fatih Türkmen yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla  Ermenek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden 2 yaralı, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Karaman Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Çarpma sonucu telef olan eşek ise belediye ekipleri tarafından olay yerinden alınarak, gömüldü.

FOTOĞRAFLI  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Rıza ETCİERMENEK Karaman DHAKARAMAN ErmenekErmenekKonyaEhliyetsizAliKazadaFatih TürkmenYaralılarErmenek Devlet HastanesiHayatiKaraman Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24