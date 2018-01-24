Motosiklet direğe çarptı; motosiklet kulübü başkanı ve arkadaşı öldü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da motosikletle elektrik direğine çarpan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi ve bir motosiklet kulübünün başkanı Oğuz Volkan Kaplan (25) ile arkadaşı Süleyman Ergin (27) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 05.30 sıralarında İstanbul Caddesi\'nde meydana geldi. Kent merkezinden üniversite istikametine seyir halinde olan Oğuz Volkan Kaplan ile Süleyman Ergin\'in bulunduğu 07 FFG 95 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede Oğuz Volkan Kaplan ve Süleyman Ergin\'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaplan ve Ergin\'in cenazeleri otopsi için SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürüldü.

Oğuz Volkan Kaplan\'ın SDÜ Ziraat Fakültesi Zooteknoloji Bölümü son sınıf öğrencisi ve Redline Motosiklet Kulübü\'nün başkanı olduğu, Süleyman Ergin\'in ise bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. Kazada motosikleti kimin kullandığı henüz belirlenemedi.

SDÜ\'DEN TAZİYE MESAJI

SDÜ\'nün resmi internet sitesinde Oğuz Volkan Kaplan için taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, \"Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi son sınıf öğrencisi Oğuz Volkan Kaplan geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz\" ifadelerine yer verildi.



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