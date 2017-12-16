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Motosiklet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM(Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği motosikletin devrilmesi sonucu motosikletteki 1'i ağır 2 kişi yaralandı

16 Aralık 2017 09:26

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM(Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim İlçesi\'nde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği motosikletin devrilmesi sonucu motosikletteki 1\'i ağır 2 kişi yaralandı. 
Kaza, dün akşam Efeler Mahallesi\'nde meydana geldi. Kadir Tutay yönetimindeki 09 YR 995 plakalı motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Tutay ile arkasında bulunan Dindar Gürkan Fırat yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan Tutay, yapılan ilk müdahale ardından Söke Devlet Hastanesi\'ne sevk edilirken, Fırat\'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

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