Motosiklet devrildi: 1 ölü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 22 yaşındaki Ünsal Kutlu, kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ünsal Kutlu\'nun yönetimindeki 01 EUB 52 plakalı motosiklet, hızlı şekilde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, devrilen motosikletiyle yolda sürüklenip, refüjün bordür taşlarına çarpan Kutlu\'nun öldüğünü belirledi. Kaza yerine yakın bir noktada oturduğu belirtilen Kutlu\'nun yakınları da ölüm haberini duyup, kaza yerine akın etti. Kutlu\'nun cesedi başında gözyaşı döküp, sinir krizi geçiren ve fenalaşan yakınlarına, olay yerindeki sağlık ekibi müdahale etti. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Kutlu\'nun cesedi, morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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