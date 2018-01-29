T24 LogoT24 Logo
Gündem

Motosiklet devrildi: 1 ölü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da 22 yaşındaki Ünsal Kutlu, kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

29 Ocak 2018 00:44

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 22 yaşındaki Ünsal Kutlu, kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ünsal Kutlu\'nun yönetimindeki 01 EUB 52 plakalı motosiklet, hızlı şekilde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, devrilen motosikletiyle yolda sürüklenip, refüjün bordür taşlarına çarpan Kutlu\'nun öldüğünü belirledi. Kaza yerine yakın bir noktada oturduğu belirtilen Kutlu\'nun yakınları da ölüm haberini duyup, kaza yerine akın etti. Kutlu\'nun cesedi başında gözyaşı döküp, sinir krizi geçiren ve fenalaşan yakınlarına, olay yerindeki sağlık ekibi müdahale etti. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Kutlu\'nun cesedi, morga kaldırıldı. 
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHAADANAKutluKazaSeyhanSakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker BulvarıEUBPolisinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24