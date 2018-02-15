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Motosiklet çarpan kadın kendi yarasını unutup, 4 yaşındaki oğlu için ağladı

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da kucağında oğlu Çağan (4) ile yolun karşısına geçen Derya Ünlütürk (37), motosikletin çarpmasıyla yere savruldu

15 Şubat 2018 17:19

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN\'da kucağında oğlu Çağan (4) ile yolun karşısına geçen Derya Ünlütürk (37), motosikletin çarpmasıyla yere savruldu. Yaralı kadın yerde ambulansın gelmesini beklerken, \'\'Oğlumun dişi kırılmış\'\' diyerek ağladı.
Kaza, bugün Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Derya Ünlütürk\'e, kucağında oğlu Çağan ile birlikte yaya geçidinden, yolun karşısına geçmek isterken Mustafa F. (27) yönetimindeki 70 AG 379 plakalı motosiklet çarptı. Anne ve oğul çarpmanın şiddetiyle yere savuruldu. Yaralı halde yerden yatan Derya Ünlütürk, bir anda oğlunu göremeyince çevredekilere \'\'Oğlum nerde?\'\' diye sorarak ağlamaya başladı. Minik Çağan ile ilgilenen çevredekiler de oğlunu, gösterip durumunun iyi olduğu söyledi. Ancak anne ve oğul birbirlerini görünce ağladı. Oğlunun dudağında kan olduğunu fark eden Derya Ünlütürk, bu kez de \'\'Oğlumun dişi kırılmış\'\' diyerek ağlamayı sürdürdü. Anne ve oğul çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mustafa F.,  ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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