T24 LogoT24 Logo
Gündem

MOTORUNA KUŞ GİREN UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI VAN (A.A)

09 Şubat 2011 17:35

-MOTORUNA KUŞ GİREN UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI VAN (A.A) - 09.02.2011 - Van'dan İstanbul'a giden SunExpress Hava Yollarına ait uçak, havalandıktan bir süre sonra motoruna kuş girmesi sonucu Ferit Melen Havaalanı'na acil iniş yaptı. Van Ferit Melen Havaalanı'ndan 174 yolcu ve 12 mürettebatıyla 10.05'te kalkış yapan SunExpress Havayollarına ait Van-İstanbul uçağının motor bölümüne, havalandıktan bir süre sonra kuş girdi.  Motorunda sorun oluşan uçak, havalandıktan 10 dakika sonra geri dönerek, alana acil iniş yaptı. Uçakta bulunan yolcuların, Antalya'dan gelen başka bir uçakla İstanbul'a gönderileceği, arızalı uçağın ise teknik ekip tarafından bakıma alındığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24