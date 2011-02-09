-MOTORUNA KUŞ GİREN UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI VAN (A.A) - 09.02.2011 - Van'dan İstanbul'a giden SunExpress Hava Yollarına ait uçak, havalandıktan bir süre sonra motoruna kuş girmesi sonucu Ferit Melen Havaalanı'na acil iniş yaptı. Van Ferit Melen Havaalanı'ndan 174 yolcu ve 12 mürettebatıyla 10.05'te kalkış yapan SunExpress Havayollarına ait Van-İstanbul uçağının motor bölümüne, havalandıktan bir süre sonra kuş girdi. Motorunda sorun oluşan uçak, havalandıktan 10 dakika sonra geri dönerek, alana acil iniş yaptı. Uçakta bulunan yolcuların, Antalya'dan gelen başka bir uçakla İstanbul'a gönderileceği, arızalı uçağın ise teknik ekip tarafından bakıma alındığı belirtildi.