Motoru patlayan THY uçağının yolcuları korku dolu dakikaları anlattı

THY Milano-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı havada alev almış ve Atatürk Havalimanı’na acil iniş yaptı. Havada büyük panik yaşayan yolcular, yaşadıklarını basın mensupları ile paylaştı.

Hasan Ali Eryılmaz isimli yolcu, uçakta yaşananları şöyle anlattı:

“İnmeye başladık. Piste doğru tam iniş yapmak üzereyken bir anda uçak yere çakılır gibi oldu ve bir anda kalktık. Türbülansta gibi bir sağa bir sola gittik. Yaklaşık 10-15 dakika tur attık havada. Anons edildi acil duruma geçilmemiz için.

Bize pozisyon alın dendi ve öyle bekledik. Piste iniş yapıldı, muhtemelen sağ motorda sorun vardı. Sonra pistten dışarı çıktık. Herkes yaşadığına şükretti. Alkış falan kıyamet koptu. Oksijen tüpleri falan açıldı, maskeler açıldı. Bayağı uçak sarsıldı. Telefonlar falan havada uçuştu.”

Uçaktan inen yabancı bir yolcu, “Neler olduğunu anlamadık. İlk denemede uçak inemedi, daha sonra ikinci kez denedi. Çok korktuk” dedi.

Erkan Parmaksız isimli yolcu ise, “Tam iniş esnasında tekerler yere vurduktan sonra birden uçağın önü havalandı, sağ motor yere vurdu. Alev aldığını söylediler. Zaten içerisi kokuyordu. Herkes panik oldu. Maskeler falan açıldı. Sonra bir yarım saat döndük ama Allah biliyor o yarım saati. İkinci denemesinde tek motorla daha iyi indi. Ya kendisinin hatasıydı, bilmiyorum yani. Yere bayağı sert vurdu, uçağın önü kalktı” diye konuştu.

Yolcuların şok yaşadığını söyleyen Parmaksız, “Son yarım saat dönerken zaman geçmedi. Çünkü tek motor olduğu için sağa doğru yatıyordu uçak. Şimdi düşecek diye kendimizi sıktık. Sağ tarafımızdakiler motorun alev aldığını söyledi.

Bir bayan çığlık atarak hosteslere söyledi. Onlar da panik yapmayın dediler. Birincide çok sert vurmuştu. Piste indikten sonra toprak alana çıktı uçak. Slaytlarla kaydık, tahliye oldu” ifadelerini kullandı.

THY'nin Airbus A320 tipi TC-JPE tescilli uçağı, ilk yaklaşmasında piste teker koymasının ardından yolcuların ifadesine göre büyük bir gürültü ile birlikte çarpma sesi geldi. Pilotlar pas geçerek yükselmeye başladı. O anda sağ kanat tarafında cam kenarında oturan bir yolcu cep telefonu ile bu fotoğrafı çekti.

Uzmanlara göre uçak 'hard landing' olarak adlandırılan 'sert iniş' yaptı ve sağ motor piste vurdu. Sert iniş sırasında buna bağlı olarak sağ ana iniş takımında da hasar meydana geldi. Bunun üzerine pilotlar pas geçerek yükseldi. Sağ motorda sorun yaşanması ve iniş takımları toplanmaması nedeniyle pilotlar acil durum bildirerek ineceklerini söylediler.

İkinci denemelerinde ise görüntüleri izleyen uzmanlar, pilotların uçağı pistte tutmakta zorlanıp toprağa çıkmalarının nedenini de sağ ana iniş takımında meydana gelen hasara bağlıyor. Katlanan ve uçağı taşıma özelliğini kaybeden iniş takımı nedeniyle uçak sağa doğru istikamet kaybediyor ve toprak alana çıkıyor.