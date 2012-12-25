Motorsikletliler HGS ile de indirimli geçiş hakkı istedi

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Başarı Erbaş, yeni yıldan itibaren geçerli olacak HGS uygulaması içerisinde motosikletin yer almadığını, oysa KGS'de motosiklet diye bir aracın varlığının kabul edildiğini ve 6. Sınıf olarak indirim uygulandığını belirterek, aynı şartların HGS'de de devam etmesini istedi.

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, motosiklet kullanıcılarının köprü ve otoyol geçişleri ile ilgili sorunlarının bir türlü çözülemediğine dikkati çekerek, yıllardan buyana gerek OGS gerekse KGS uygulamalarında motosikletin de trafikte yer alan birer araç olduğunu kabul ettirmenin zor olduğunu vurguladı.

Uzunca bir süre motosikletlere OGS alınamadığını hatırlatan Erbaş, ''OGS satın almak isteyen motosiklet sahibine bu araçlar için cihaz verilmediği belirtiliyordu. Otomobili de olanlar aynı OGS'yi kullanmak zorunda kalıyorlardı. Neyse ki KGS'de motosiklet diye bir aracın varlığı kabul edildi ve 6. Sınıf olarak indirim uygulandı'' görüşünü ifade etti.

Yeni yıldan itibaren geçerli olacak HGS uygulaması içerisinde motosikletin yine yer almadığını belirten Erbaş, şunları kaydetti:

''Motosiklet sürücüleri için bu araçların varlığını kabul ettirme savaşı tekrar başlıyor. KGS'nin devamı olan HGS'de motosikletin 6. Sınıf olarak indirimin devam etmesini istiyoruz. Bu arada çipli bir etiket sistemi olan HGS'nin motosikletin neresine takılacağı belli değil. HGS'nin kart olarak da satışa sunulacağı belirtildi. Ancak bu kartlar şuanda bulunamıyor. Kartların yaygınlaştırılması lazım.''

Erbaş, motosikletlerin bireysel ulaşımda bir otomobilin üçte biri kadar yer kapladığını ve aynı oranda daha az yakıt tükettiğine işaret ederek, daha az egzoz gazı çıkardığı için çevreyi koruduğunu, bu nedenle motosiklet kullanımına sağlanacak teşviklerin artırılması gerektiğine de dikkati çekti.