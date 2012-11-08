Motorsikletli gence bakan kızlarını asitle yaktılar

Pakistan'ın güneyindeki Kotli ilçesinde yaşaş olayı baba Muhammed Zafer şöyle anlattı: Motosikletle bir delikanlı geldi. Anuşa iki kere dönüp ona baktı. Daha önce de demiştim bakma diye, yanlış diye. İnsanlar bizim hakkımızda konuşuyorlar, çünkü büyük kızımız da aynı şeyi yapıyor."

Baba, kızını evin içine çekerek dövmeye başladığını, bu arada annenin, elinde bir litre asitle geldiğini söylüyor.



Annesi Zahin'e göre Anuşa "Bilerek yapmadım. Bir daha bakmam." demiş, ama artık çok geçmiş.

"Ben o sırada asiti atmıştım. Böyle ölmek kaderinde varmış." diyor anne Zahin.

Yetkililere göre, can çekişen genç kız ertesi sabaha kadar hastaneye götürülmemiş. Polis olayı ailenin en büyük kızının ifadesi üzerine öğrendi. Adının Anuşa olduğu bildirilen kurban, vücudunun %60'ında yanıklarla bulundu. Anuşa hastaneye kaldırılırken anne ve baba tutuklandı. (BBC Türkçe)

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu, geçen yıl ülkede "namus cinayetleri" yüzünden 943 kadının öldürüldüğünü bildiriyor.

Bu, 2012 yılına göre %100'den fazla bir artış olduğu anlamına geliyor.

Mart ayında yerel hükümet asit saldırılarına ömür boyu hapis cezası öngören bir karar almıştı.