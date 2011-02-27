Motorsikletlerde ÖTV oranı düşüyor

T24 - Motosiklet Endüstrisi Derneğinden (MOTED) yapılan açıklamada, motor hacmi 250 cc'ye kadar olan motosikletlerde beş yıl önce yüzde 22'ye çıkartılan ÖTV oranının 25 Şubat Cuma günü yapılan değişiklikle yeniden yüzde 8'e indirildiği bildirildi.





Haberin Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Eurasia Moto Bike Expo'da öğrenen motosiklet firmaları tarafından sevinçle karşılandığı belirtilen açıklamada, motosikletlere uygulanan bu yüksek oranın pazarın yarıdan fazla küçülmesine neden olduğu ve sektörü sıkıntıya soktuğu, bu nedenle derneğin beş yıldan beri ÖTV oranının yeniden yüzde 8'e çekilmesi için çalışmalar yaptığı kaydedildi.

Özellikle günlük kullanımda tercih edilen motor hacmi 250 cc'ye kadar olan motosikletlerin trafik yoğunluğuna çözüm sunarken, düşük yakıt tüketimiyle de ülke ekonomisine büyük katkı sağladığı bildirilen açıklamada, motor gücü 250 cc üzeri motosikletlere uygulanmakta olan yüzde 37'lik ÖTV oranında herhangi bir değişiklik yapılmadığı, yürürlüğe giren kararname ile 250 cc'ye kadar olan motosikletlerde yapılan vergi indiriminin adil olması adına diğer hacim gruplarında da kademeli olarak uygulanmasının sektörün beklentileri arasında yer aldığı belirtildi.

MOTED Başkanı Ali Karakoç, indirimin tüm sektörü memnun ettiğini belirterek, “Karar satışlara olumlu yansıyacak, motosiklet kullanımını artıracak" dedi.