Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödeme süreci bugün sona eriyor. Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sayfası aracılığıyla bugün saat 22.00’ye kadar kredi kartı ve banka kartı ile yapılabilecek.

2017’de Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 3,83 arttı. Motorlu Taşıtlar Vergisi, en düşük 68 liraya, en yüksek 23 bin 586 liraya çıkarıldı. 2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi 1 Ocak 2017 tarihinde başladı. Vergi ödemek için son tarih 31 Ocak (bugün). Peki kim ne kadar vergi ödeyecek? Ödeme nasıl yapılacak?

Otomobiller

1300 CC ve altındaki araçlar



1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 323 TL



4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 225 TL1301-1600 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 517,5 TL



4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 388 TL

1601 cc ve 1800 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 913, 5 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 714 TL

2001-2500 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 2 bin 158 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: Bin 567 TL

Motosikletler

100-250 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 61 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 46 TL

251-650 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 126 TL

4-6 yaş Ocak'ta ödeyeceği vergi 95,5 TL

651-1200 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 323 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 192,5 T

Otobüs (Oturma yeri)

25 kişiye kadar 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 979 TL

7-15 yaş: 585 TL

46 kişi ve yukarısı: 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 1.567 TL

7-15 yaş: 1.306 TL

MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV ödemesi için birçok yol bulunuyor.



1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.



2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.



3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.



4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.