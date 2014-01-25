Zamanında ödenmeyen MTV borcuna taksit müjdesi

31 Ocak’ta sona erecek olan Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemeleri sürerken, Maliye tahsili gecikmiş alacaklar için taksit formülünü devreye sokuyor. Maliye bu amaçla bankalar ile görüşüyor.

17 milyona yakın araç sahibinin ay sonuna kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksidini ödemesi gerekirken, Maliye’den müjdeli bir haber geldi. Ercan Baysal'ın Star gazetesinde yer alan haberine göre, Maliye Bakanlığı tahsili gecikmiş MTV alacakları için de taksit formülünü devreye sokuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile bankalar arasında masaya yatırılan uygulamaya göre MTV’yi aksatanlara da finans kuruluşlarının taksit yapması formülü üzerinde duruluyor. Hangi bankaların yıl boyunca taksit seçeneğine olumlu yaklaştığı tam olarak netleşmediği için görüşme trafiği sürüyor. Finans kuruluşlarının ikna edilmesi ile birlikte önümüzdeki aydan itibaren ocak ve temmuz dönemleri haricinde kalan aylarda da MTV borçlarına taksit yapılabilmesine imkan sağlanacak.

8.6 milyar toplanacak

2014 yılı bütçe öngörüsüne göre MTV’den yıl sonuna kadar toplam 8.6 milyar TL tahsilat öngörülüyor. Bir Maliye yetkilisi, birikmiş borçlara da taksit seçeneği sunulması ile hem vatandaşın borcunun daha fazla artmasının önüne geçilmesinin hem de kamunun alacak stokundaki artışın önlenebileceğini ifade etti.