Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi başladı

T24 - Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksit ödemeleri bugün (4 Ocak 2010) başladı.



Otomobili bulunanlar, bu ay içerisinde motorlu taşıtlar vergisinin 1. taksidi olarak 22,5 lira ile 7 bin 344,5 lira arasında ödeme yapacak.



Taşıt sahipleri, motor silindir hacmi 1.300 cm3 ve aşağısında olan, 3 yaşa kadarki otomobiller için bu ay 202.5 lira, aynı motor gücüne sahip 16 yaşın üzerindeki otomobiller için de 22.5 lira vergi yatıracak. 1-3 yaş grubunda, motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üstündeki otomobillerin ilk taksit vergisi ise 7 bin 344.5 lirayı bulacak.



Motosikleti olanlar, 1. taksit olarak 6.5 lira ile 488.5 lira arasında, minibüsü olanlar 80 lira ile 488.5 lira arasında, otobüs sahipleri 161 lira ile 977.5 lira arasında, kamyonet ve kamyonu bulunanlar da 72 lira ile 1.100 lira arasında motorlu taşıt vergisi verecek.



Motorlu taşıt vergisinin ilk taksidini ödeme süresi, 31 Ocak'ın Pazar günü olması nedeniyle 1 Şubat Pazartesi akşamı mesai saati bitiminde sona erecek.



2 eşit taksitte ödenen motorlu taşıt vergisinin 2. taksidi de Temmuz ayı içerisinde yatırılacak.

