-MOTORLU ARAÇLAR ELEKTRİKLİ ARAÇLARA DÖNÜŞTÜRÜLEMEYECEK ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Motorlu araçların sade elektrikli, hibrit elektrikli ve hibrit motorlu araca dönüştürülmesinde orijinal temel aracın imalatçısı hariç, münferit tadilat yapılamayacak. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle, Resmî Gazete'de daha önce yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe bazı eklemeler yapıldı. Buna göre, motorlu araçların sade elektrikli, hibrit elektrikli ve hibrit motorlu araca dönüştürülmesinde orijinal temel aracın imalatçısı hariç, münferit tadilat yapılamayacak. Temel aracın imalatçısı sadece kendi imal ettiği araçların münferit tadilatını yapabilecek. Seri tadilat ve tadilat seti üreticilerinin, güncel TS ISO 16949 veya TS EN ISO 9001 standardına uygun kalite sistemine sahip olmaları gerekecek. Eğer kalite sistem belgesi yoksa, kalite sistemini gösterir bilgi ve belgeler aranacak. Bu durumda firma denetlenecek ve sistemin uygunluğunun tespitinde güncel TS EN ISO 9001 belgesi için izlenen prosedür uygulanacak. Bu denetim, anılan standart kapsamında belgelendirme denetimi olarak kabul edilemeyecek. -MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın, ''Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik'te (AT 715/2007) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, 21 Nisan 2009 tarihli ve 27207 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik'in (AT 715/2007) 9'uncu maddesinin ilgili fıkrasında değişiklik yapıldı. Buna göre, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren tip onayı mevcut M1 kategorisi ve N1 kategorisinin Sınıf I'inde yer alan araç, bu yönetmeliğe ve uygulama tedbirleri ile ilgili mevzuata, Ek I'in Çizelge 2'sinde belirtilen Euro 6 sınır değerleri hariç, eklerde belirtilen değerlere uygun değilse, emisyonlar veya yakıt tüketimi ile ilgili gerekçelerle tip onayı belgeleri ve uygunluk belgeleri geçerli kabul edilmeyecek ve bu tür araçların tesciline, satışına ve hizmete girmesine izin verilmeyecek. 1 Ocak 2011 tarihine kadar ithal edilerek gümrüklere gelmiş olan tam veya tamamlanmamış araçlar ile yurt içinde imal edilmiş olan tam veya tamamlanmamış araçlar bu hükmün kapsamı dışında tutulacak.