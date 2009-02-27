Motorlar havada durdu!

Ekim Engin / Tempo24

Tempo24 haberi yayımladıktan sonra metin değiştirildi





'Sebep aşırı hız kaybı'

Spiegel'de yayımlanan haberin orijinal metnine ulaşmak için tıklayın

Spiegel Online, 2004 yılından beri pilot lisansı olan 29 yaşındaki 3. Pilot Olgay Özgür’ün, Tekirdağ uçağının son uçuşu sırasında Boeing 737-800 türü uçaklar için eğitim aldığını yazdı.Site, uzmanlara dayanarak, Özgür’ün, uçağı indirmek üzere motorları yavaşlatmaya çalışırken yanlışlıkla tamamen durdurduğu ihtimalinin öne çıktığını iddia etti. Haberdeki iddiaya göre, tam bu esnada devreye giren Kaptan Pilot Hasan Tahsin Arısan’ın çabaları uçağı kurtarmaya yetmedi.Spiegel Online, haberinde, yorumuna başvurduğu Alman hava güvenlik uzmanlarına dayanarak aynen şu ifadeleri kullandı:“Uçağın 3. Pilotu 29 yaşındaki Olgay Özgür, Boeing 737-800 tipi uçaklar için eğitim alıyordu, ancak 2004 yılından beri pilot lisansı bulunuyordu, bunları perşembe günü İstanbul’da söyleyen bir THY yetkilisi.Uçağın düşmesinin sebebi iki motorun da durması. Tahminen motorlarla ilgili bir şey yanlış gitmiş, diyor uzmanlar. Motorların yakıtının bitmiş olma iddiası teyit edilemiyor. Uzmanlar, pilotun teknik sebeplerden dolayı inmeye çalıştığını, ancak ivme kaybederek düştüğünü belirtiyor. Burada 3. Pilot’un uçağı kullandığını ve son anda kaptan pilotun (kontrolü) devraldığı ihtimalini ön plana çıkarıyorlar.Uzmanlar kurtarma ekiplerinin işlerini çok iyi ve profesyonelce yaptığını belirtiyor ve uçuş sırasında motorun durduğuna dikkat çekiyor. Burada uçuş sırasında uçağı yavaşlatırken motorun durdurulmuş olabileceği en öne çıkan tahmin.”'Tekirdağ uçağının düşme nedeni olarak, eğitim alan 3. pilotun motoru yanlışlıkla durdurduğu' anlamına gelebilecek bu iddia, Tempo24'ün yayınından bir süre sonra Spiegel Online tarafından değiştirildi.Spiegel Online'dan alınan bilgilere göre, habere gelen tepkiler ve "kanıtlar belli olmadan suçlamada" bulundukları için haber geri çekildi ve metin değiştirilerek yeniden yayına verildi. Yayına verilen yeni metinde, "uçuş sırasında uçağı yavaşlatırken motorun durdurulmuş olabileceği" iddiası yer almıyor. Yeni metinde, '3. pilotun eğitimde olduğu' bilgisi ile 'uçağın düşmesinin nedeni duran motorlar' ifadesi birbirinden koparılarak, bağımsız iki veri olarak yansıtılıyor. Spiegel Online, "kokpit konuşmalarının analizi bitmeden kesin birşey söylenemez, konuşmaların analizi sonucunda nelerin olup bittiğini öğrenebileceğiz" ifadesine yer veriyor.Spiegel Online’ın haberine göre, Delft Teknik Üniversitesi'nden aerodinamik uzmanı Michel van Tooren de, uçağın yakıtının bitmiş olamayacağını söyledi. van Tooren, kazadan sonra çekilen görüntülerde, uçağın deposundaki yakıtın tankerler tarafından boşaltılışının net bir şekilde izlenebildiğini söyledi.Hava durumu ve rüzgârları da incelediğini belirten van Tooren, kaza sırasında rüzgârın bir etken olmadığını, uçağın aşırı hız kaybından ötürü kaldırma kuvvetini kaybettiğini ve bu yüzden “gökten düşen bir taş gibi” yere düştüğünü ifade etti.