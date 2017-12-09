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Motorize yunus ekibiyle otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da otomobil ile motorize yunus ekibinin çarpıştığı kazada, 2 polis memuru yaralandı

09 Aralık 2017 23:20

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da otomobil ile motorize yunus ekibinin çarpıştığı kazada, 2 polis memuru yaralandı.
İlkadım İlçesi Liman Mahallesi Akın Sokak\'ta bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis memurları Erkut Pekdemir ile Bahadır Usta\'nın üzerinde bulunduğu motosiklet, bölgeye ulaştığında karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada, Erkut Pekdemir ile Bahadır Usta yaralandı.
Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bahadır Usta\'nın sol bacağında kırık tespit edilirken, Pekdemir\'in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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