Motorize yunus ekibine hafif ticari araç çarptı: 2 polis yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, hafif ticari araç devriye görevini sürdüren yunus polislerine çarptı. Kaza da, 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şehitler Caddesi\'nde meydana geldi. Şehitler Caddesi\'nde seyir halinde olan İbrahim K. yönetimindeki 35 DON 63 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aştı. Araç, karşı yönden gelen ve devriye görevini sürdüren 35 A 4871 plakalı yunus ekibine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza sonucu yaralanan 2 polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurlarının vücudunda kırık ve çıkıkların olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü İbrahim K.\'nın ehliyet almaya hak kazandığı ancak sürücü kimliğini henüz teslim almadığı öğrenildi.