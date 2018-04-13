T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Motorinin ardından benzine de bu gece yarısı 16 kuruş zam geliyor

İstanbul, 13 Nisan (DHA) - Döviz kurlarındaki tırmanış ve petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak benzine litresine bu gece yarısı 16 kuruş zam geliyor

13 Nisan 2018 12:52

İstanbul, 13 Nisan (DHA) - Döviz kurlarındaki tırmanış ve petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak benzine litresine bu gece yarısı 16 kuruş zam geliyor. Motorinin litresine de dün ve Çarşamba günü, iki günde toplam 30 kuruş zam yapılmıştı.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası\'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, \"14 Nisan Cumartesi günüden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı beklenmektedir\" denildi.
Petrol fiyatları da ABD ve Rusya’nın arasındaki Suriye gerginliğinin Trump\'ın açıklamalarıyla sakinleşmesiyle düştü. Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.21 düşüşle 71.87 dolara, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.21 düşüşle 66.93 dolara döndü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nisan DHAMotorininPetrolSendikası PÜİSNisan CumartesiBenzinABDRusyanınSuriyeTrumpBrent

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24