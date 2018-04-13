Motorinin ardından benzine de bu gece yarısı 16 kuruş zam geliyor

İstanbul, 13 Nisan (DHA) - Döviz kurlarındaki tırmanış ve petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak benzine litresine bu gece yarısı 16 kuruş zam geliyor. Motorinin litresine de dün ve Çarşamba günü, iki günde toplam 30 kuruş zam yapılmıştı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası\'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, \"14 Nisan Cumartesi günüden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı beklenmektedir\" denildi.

Petrol fiyatları da ABD ve Rusya’nın arasındaki Suriye gerginliğinin Trump\'ın açıklamalarıyla sakinleşmesiyle düştü. Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.21 düşüşle 71.87 dolara, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.21 düşüşle 66.93 dolara döndü.