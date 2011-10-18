-Motorine zam yapıldı ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'nin (TÜPRAŞ) dün akşam rafineri çıkışında yaptığı arttırımın ardından akaryakıt ürünlerinden motorinin fiyatına zam geldi. Yeni ayarlama ile Ankara'da motorinin litre fiyatı Petrol Ofisi (PO) ve Opet bayilerinde 3,72 liradan 3,85 liraya, Shell bayilerinde 3,80 liradan 3,88 liraya, BP bayilerinde ise 3,74 liradan 3,87 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı İStanbul'da ve İzmir'de ise 3,85 lira ile 3,89 lira arasında değişen fiyatlarla satılmaya başladı.