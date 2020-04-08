Motorine zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 15 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaya bağı olarak Türkiye'de akaryakıt fiyatları her gün değişmeye başladı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorine son olarak 1 Nisan’da 8 kuruş indirim gelmişti.

Güncel motorin fiyatlarıMotorinin litre fiyatı şu an İstanbul’da 5.32 TL, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.40 TL seviyesinde bulunuyor.