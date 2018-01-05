Motorine zam geliyor

Motorin fiyatlarına 7-9 kuruş aralığında zam geliyor. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), motorine bu gece yarısından itibaren zam beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "06 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 7-9 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 05-08 Ocak 2018 tarihlerinde benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir" dendi.

Kaç lira oalcak?

Zamlı fiyatların ardından İstanbul'da motorinin ortalama litre fiyatı 5.13 liraya çıkacak. Benzinin litresi ise 5.57 lira seviyesinde bulunuyor.

Böylece benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı 44 kuruşa inecek.