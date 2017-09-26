Motorine zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "27 Eylül 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" dendi.

İşte yeni fiyatlar

CNN'de yer alan habere göre yapılan zammında ardından Ankara'da litresi ortalama 4,52 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,65 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,48'den 4,61 liraya, İzmir'de 4,51'den 4,64 liraya yükselecek.

Petrol fiyatları 26 ayın zirvesinde

Brent petrolün varil fiyatı, Irak Kürt Bölgesel Yöntemi (IKBY) referandumu kaynaklı kaygılar ve Kuzey Kore'den gelen dünkü açıklamaların ardından sert yükselişle bugün (26 Eylül 2017) 58,45 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Dün güne 56,30 dolar seviyesinden başlayan Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde yükselişini sürdürdü. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini savaş ilanı olarak nitelendirmesinin ardından 58 dolar seviyesini aştı.

IKBY'deki referandum ve Kuzey Irak petrolünün uluslararası pazarlara ulaşamaması riskinin yarattığı endişeler nedeniyle dün akşam saatlerinde Brent petrolün varil fiyatı son 26 ayın en yüksek seviyesi olan 58,87 seviyesine ulaştı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,68 azalışla 58,45 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 52,11 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, bugün Kuzey Kore ve IKBY ile ilgili açıklamaların yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı konuşmanın yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor.