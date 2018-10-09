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Ekonomi

Motorine zam geldi

Zam, ÖTV'den karşılanacak

09 Ekim 2018 10:53

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, motorine 26 kuruşluk bir zam yapıldığı bildirdi. Kurum ayrıca 26 kuruşluk bu zammın ÖTV'den karşılanacağını ve pompa fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

EPGİS'in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre motorine 26 kuruşluk bir zam gerçekleştirildi. Ancak bu zam ÖTV'nin aynı oranda indirilmesiyle pompaya yansımayacak. Eğer ÖTV'den karşılanmasaydı motorin 6.32 TL yerine 6.58 TL'den satılacaktı.

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