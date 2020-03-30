Motorine zam, benzine indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası' ndan (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam, benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında Değişiklik 31/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 6 KRŞ/LT’de ZAM, Benzinde 8 KRŞ/LT’de İNDİRİM Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde gerçekleşmiştir."

Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,21 liradan 5,13 liraya inecek.

Öte yandan, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,46 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liradan 5,36 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,48 liraya yükselecek.

Petrol fiyatları dip seviyeye gelmişti

OPEC toplantısından üretim kısıtlması çıkmaması üzerine 3 haftadır düşüş trendinde olan Brent petrolün varil fiyatı geçtiğimiz haftayı 24 dolar seviyesinde tamamladı.

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Koronavirüs'ün dünyanın dört bir yanında artan etkilerinin, günlük küresel petrol talebini 15 ila 20 milyon varil azaltacağı beklentisi, petrol fiyatlarının düşmesine neden oluyor.