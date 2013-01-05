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Ekonomi

Motorine zam!

İstanbul'da litresi 4.18 liradan satılan motorin ise 4,23-4,24 liradan, İzmir'de ise litresi 4,17-4.19 lira aralığında satılan motorin fiyatı 4.23-4.24 liradan satılmaya başladı

05 Ocak 2013 12:41

 

Rafineri çıkış fiyatında dün akşam yapılan artırımın ardından akaryakıt şirketleri motorinin litre fiyatına bugünden geçerli 5-6 kuruş arasında zam yaptı.
 
Zamla beraber Ankara'da litresi 4.19-4.20 liradan satılan motorinin fiyatı 4.24-4.25 lira aralığında satılmaya başladı.
 
İstanbul'da litresi 4.18 liradan satılan motorin ise 4,23-4,24 liradan, İzmir'de ise litresi 4,17-4.19 lira aralığında satılan motorin fiyatı 4.23-4.24 liradan satılmaya başladı.
 
Katkılı motorinin litre fiyatları ise Ankara'da 4.16 lira, İstanbul'da 4.15 lira, İzmir'de ise 4.14 liradan satılıyor.
 
Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterdi.
 

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