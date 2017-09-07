Motorine üç gün aradan sonra yeni zam geliyor

İstanbul, 7 Eylül (DHA) - Motorine 6 Eylül\'de yapılan litre başına 7 kuruşluk zammın ardından, 9 Eylül gününden itibaren 6 kuruşluk zam daha geliyor. Böylece, motorinin litre fiyatı üç günde toplam 13 kuruş artmış olacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası\'nın (PÜİS) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, \"9 Eylül tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 6 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir\" denildi.

Motorinin litre fiyatının 7 kuruş artırıldığı 6 Eylül\'de benzinin litre fiyatı da 7 kuruş artırılmıştı.