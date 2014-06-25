Motorine tavan fiyat mı geliyor?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK), dağıtım şirketleri tarafından motorin fiyatlarında 4 kuruş civarında daha indirime gidilmemesi halinde, perşembe günü tavan fiyat kararı alabileceği öğrenildi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirket yöneticileri ile bir araya geldi. EPDK'da yapılan ve yaklaşık 2 saat süren toplantıya, petrol piyasasında faaliyette bulunan PETDER, ADER ve AKEDER'e üye şirketlerin yöneticileri katıldı

Piyasaya zarar veriyor

Hürriyet’te yer alan habere göre, Yılmaz, akaryakıt sektörünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğini vurgulayarak, bu yöndeki izleme ve denetimlerin titizlikle sürdüğünü söyledi. Mustafa Yılmaz, dağıtım şirketlerinin bayi anlaşmalarını gözden geçirmeleri gerektiğini belirterek, dağıtım şirketlerince bayi transferlerinde oluşan yüksek bedellerin piyasaya zarar verdiğine dikkati çekti. Başkan Yılmaz, transferler için ödenen bu yüksek bedellerin nihai noktada tüketiciye yansıtılmasını kabul edemeyeceklerini belirtti.

Fiyatlar ilan edilmişti

Akaryakıtta dün yapılan indirimleri yeterli bulmadıklarını ifade eden Yılmaz, dağıtım şirketlerinden anlayış beklediklerini, aksi halde 5015 sayılı kanunun EPDK'ya verdiği yetkiyi kullanarak tekrar tavan fiyat uygulamasına gidilebileceği uyarısında bulundu. EPDK'nın, dağıtım şirketleri tarafından motorin fiyatlarında 4 kuruş civarında daha indirime gidilmemesi halinde, perşembe günü tavan fiyat kararı alabileceği öğrenildi. EPDK tarafından daha önce 2 ay süreyle iki kez tavan fiyat uygulamasına gidilmiş, benzin ve motorinde dağıtıcı ve bayiye yönelik kar marjı belirlenerek akaryakıt satış fiyatları ilan edilmişti.