T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Motorine rekor zam

Benzinin ardından motorine bugünden geçerli olmak üzere 12-13 kuruşluk zam yapıldı.

04 Mart 2011 02:00

T24 - Benzinin ardından motorine bugünden geçerli olmak üzere 12-13 kuruşluk zam yapıldı.


Tüpraş, motorine bugünden geçerli olmak üzere 12-13 kuruşluk rekor zam yaptı.

Zammın ardından bir litre motorinin fiyatı, dağıtım şirketlerine göre 3,50 TL’lerden 3,65 TL’ye kadar fırladı.

Motorine, son olarak cuma günü 8 kuruş zam yapılmıştı. Bir hafta içinde motorine yapılan zam tutarı, 23-24 kuruşu buldu.

Sektör temsilcileri, yeni zamlar konusunda kaygılı olduklarını belirterek, “Petrol ve kur arttıkça yeni zamlar kaçınılmaz” dedi.

Habertürk'ün haberine göre, Ortadoğu’daki halk hareketleri sonrasında uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Libya’daki son olaylarla birlikte Brent petrol fiyatı rekor kırdıkça, Türkiye’de de benzin ve motorine ardı ardına zam yapılıyor.

Birkaç gün önce benzine 5 kuruşluk zam yapan Tüpraş, motorin fiyatlarını da artırdı. Motorine, yüzde 4 oranında zam yapıldı. Zammın ardından motorinin pompa fiyatı (dağıtım şirketlerine göre değişiyor) 3.50 TL düzeyinden 3.63-3.65 TL’ye çıktı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24