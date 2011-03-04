Motorine rekor zam

T24 - Benzinin ardından motorine bugünden geçerli olmak üzere 12-13 kuruşluk zam yapıldı.





Tüpraş, motorine bugünden geçerli olmak üzere 12-13 kuruşluk rekor zam yaptı.

Zammın ardından bir litre motorinin fiyatı, dağıtım şirketlerine göre 3,50 TL’lerden 3,65 TL’ye kadar fırladı.

Motorine, son olarak cuma günü 8 kuruş zam yapılmıştı. Bir hafta içinde motorine yapılan zam tutarı, 23-24 kuruşu buldu.

Sektör temsilcileri, yeni zamlar konusunda kaygılı olduklarını belirterek, “Petrol ve kur arttıkça yeni zamlar kaçınılmaz” dedi.

Habertürk'ün haberine göre, Ortadoğu’daki halk hareketleri sonrasında uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Libya’daki son olaylarla birlikte Brent petrol fiyatı rekor kırdıkça, Türkiye’de de benzin ve motorine ardı ardına zam yapılıyor.

Birkaç gün önce benzine 5 kuruşluk zam yapan Tüpraş, motorin fiyatlarını da artırdı. Motorine, yüzde 4 oranında zam yapıldı. Zammın ardından motorinin pompa fiyatı (dağıtım şirketlerine göre değişiyor) 3.50 TL düzeyinden 3.63-3.65 TL’ye çıktı.