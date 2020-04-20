Motorine ve benzine indirim geldi

Petrol fiyatlarının düşüşüyle yapılan indirimlerin ardından benzin ve motorine bu kez zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası' ndan (EPGİS), motorinin ve benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 21/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 5 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 21/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 5 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

EPGİS'ten alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,26 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,21 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,18 liradan 5,13 liraya, İzmir'de 5,28 liradan 5,23 liraya inecek.