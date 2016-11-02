Motorine indirim

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 10 kuruş indirim yaptı.

Akaryakıt dağıtım şirketleri, motorinin litre fiyatını Ankara'da 4,27 liradan 4,17 liraya, İstanbul'da 4,22 liradan 4,12 liraya, İzmir'de ise 4,25 liradan 4,15 liraya indirecek.



Öte yandan, akaryakıt dağıtım şirketleri otogazın litresine ise bu gece yarısından itibaren 7 kuruş zam yaptı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



Akaryakıt dağıtım şirketleri 11 Ekim'de motorine 7 kuruş zam yapmıştı.