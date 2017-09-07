Motorine iki günde ikinci zam

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası gece yarısından itibaren motorine 6 kuruş zam yapılacağını açıkladı. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklama şöyle:

“08 Eylül 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Motorin grubunda 6 kuruş artış beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir.”

Zam sonrasında motorinin litre fiyatı Ankara’da 4,66 liraya, İstanbul’da 4,61 liraya, İzmir’de 4,65 liraya çıkacak.

Dün de benzinin litre fiyatına 9 kuruş, motorinin litre fiyatına 7 kuruş, otogaza 13 kuruş zam yapılmıştı.