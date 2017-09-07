T24 LogoT24 Logo
Gündem

Motorine iki günde ikinci zam

Dün de benzinin litre fiyatına 9 kuruş, motorinin litre fiyatına 7 kuruş, otogaza 13 kuruş zam yapılmıştı

07 Eylül 2017 15:21

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası gece yarısından itibaren motorine 6 kuruş zam yapılacağını açıkladı. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklama şöyle:

“08 Eylül 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Motorin grubunda 6 kuruş artış beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir.”

Zam sonrasında motorinin litre fiyatı Ankara’da 4,66 liraya, İstanbul’da 4,61 liraya, İzmir’de 4,65 liraya çıkacak.

Dün de benzinin litre fiyatına 9 kuruş, motorinin litre fiyatına 7 kuruş, otogaza 13 kuruş zam yapılmıştı.

ETİKETLER

benzinmotorinzam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24