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Ekonomi

Motorine gece yarısından itibaren 7-9 kuruş zam geliyor

İstanbul, 5 Ocak (DHA) - Dolar kurundaki düşüşlere karşın, hampetrol fiyatlarındaki yükselmeye bağlı olarak Türkiye genelinde motorinin litre fiyatına 7-9 kuruş zam geliyor, benzine zam beklenmiyor

05 Ocak 2018 13:16

İstanbul, 5 Ocak (DHA) - Dolar kurundaki düşüşlere karşın, hampetrol fiyatlarındaki yükselmeye bağlı olarak Türkiye genelinde motorinin litre fiyatına 7-9 kuruş zam geliyor, benzine zam beklenmiyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası\'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, \"6 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 7-9 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 05-08 Ocak tarihlerinde benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir\" denildi.
İran’da yaşanan hükümet karşıtı gösteriler ve Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü\'nün (OPEC) arz kesintilerine bağlı olarak, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel aldığı Brent petrolün varil fiyatı 67 doları aştı.
Buna karşılık, küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye ile ABD arasındaki vize krezinin aşılmasının etkisiyle, Aralık ortasında 3.90 lira sınırında olan dolar 3.75 liraya kadar geriledi.

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