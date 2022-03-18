Motorine bu gece zam gelmesi bekleniyor

Dün sabah itibariyle geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim gelmişti. İndirim pompa fiyatlarına yansımış, akaryakıtta 6 gün üst üse gelen zammın ardından, 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmişti.

İndirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 18.72 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 18.81 TL'ye düştü. Benzin litre fiyatı ise İstanbul'da 18.10 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.2 TL'ye indi. Brent petrol fiyatları ise 18 Mart Cuma itibarı ile 100 dolara kadar geriledi.