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Ekonomi

Motorine 8 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 8 kuruş indirim yapıldı

09 Haziran 2017 21:30

Petrolde yaşanan hızlı düşüş akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Motorinde gece yarısından itibaren 8 kuruşluk indirime gidildi. Benzinde ise fiyat değişikliği yapılmadı. 

İndirim sonrasında motorinin litresi İstanbul'da 4,40'ten 4,32 liraya, Ankara'da 4,45'ten 4,37 liraya, İzmir'de 4,44'ten 4,36 liraya düşecek.

Geçen hafta da motorinde 15 kuruş, benzinde de 12 kuruş indirim yapılmıştı.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

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