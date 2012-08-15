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Ekonomi

Motorine 7 kuruş zam yapıldı

Benzinden sonra motorinin perakende satış fiyatlarına da zam yapıldı

15 Ağustos 2012 12:57

Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası geçtiğimiz günlerde benzine gelen zamdan sonra bugün de motorinin fiyatı artırıldı.

Rafineri çıkış fiyatlarında dün yapılan artırımın ardından, motorinin perakende satış fiyatlarında bugünden geçerli litrede ortalama 7 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt dağıtım şirketlerinden alınan bilgiye göre, Ankara'da litresi 3,87-3,88 liradan satılan motorin 3,94-3,95 liraya, İstanbul ve İzmir'de ise 3,86-3,87 liradan 3,93-3,94 liraya yükseldi.

Motorinin litre fiyatına en son 31 Temmuz'da 3 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları, dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve dağıtım şirketlerine göre litrede birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.

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