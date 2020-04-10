Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, (EPGİS), 11 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 7 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"11/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 7 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,44 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,29 liraya, İzmir'de 5,46 liradan 5,39 liraya inecek.