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Ekonomi

Motorine 6 kuruşluk zam geliyor

Motorine en son 7 kuruş zam yapılmıştı

07 Eylül 2017 13:51

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 6 kuruş zam bekleniyor. Motorine dün 7 kuruşluk zam yapılmıştı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası gece yarısından itibaren motorine 6 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Zam sonrasında motorinin litre fiyatı Ankara'da 4,66 liraya, İstanbul'da 4,61 liraya, İzmir'de 4,65 liraya çıkacak.

Dün benzinin litre fiyatına 9 kuruş, motorinin litre fiyatına 7 kuruş zam yapılmıştı.

Uluslararası piyasalarda en yaygın olarak kullanılan Brent türü petrolün fiyatı son 15 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Dolarda görülen düşüşe karşın petroldeki artış pompaya zam olarak yansıdı.

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