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Ekonomi

Motorine 6-7 kuruşluk zam

Yapılan fiyat değişikliğiyle Ankara'da motorinin litre fiyatı 4,23-4,25, İstanbul'da 4,22-4,24 ve İzmir'de 4,21-4,23 liraya yükseldi

23 Mayıs 2013 13:38

Akaryakıt dağıtım şirketleri motorin satış fiyatında litrede 6-7 kuruş artışa gitti. Yapılan fiyat değişikliğiyle Ankara'da motorinin litre fiyatı 4,23-4,25, İstanbul'da 4,22-4,24 ve İzmir'de 4,21-4,23 liraya yükseldi.

Akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları, dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve söz konusu şirketlere göre litrede birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.

Dün de ham petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak benzin fiyatlarına litre başına 10 kuruş zam yapılmıştı.

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