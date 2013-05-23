Motorine 6-7 kuruşluk zam

Akaryakıt dağıtım şirketleri motorin satış fiyatında litrede 6-7 kuruş artışa gitti. Yapılan fiyat değişikliğiyle Ankara'da motorinin litre fiyatı 4,23-4,25, İstanbul'da 4,22-4,24 ve İzmir'de 4,21-4,23 liraya yükseldi.

Akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları, dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve söz konusu şirketlere göre litrede birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.

Dün de ham petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak benzin fiyatlarına litre başına 10 kuruş zam yapılmıştı.