Küresel petrol piyasalarında meydana gelen fiyat artışları Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorine 23 kuruş zam geldi ancak zam pompa fiyatlarına yansımayacak.

Dolar kurunda düşüş yaşanmasına rağmen petrol ürünlerinin fiyatlarının yükselişi nedeniyle yeni bir zam açıklaması yapıldı. Bu açıklamaya göre motorinin litre fiyatına zam yapıldı.