Motorine 22 kuruş zam; pompa fiyatlarına yansımayacak

Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş zam gelecek. Eşel mobil sistem gereği, yapılacak zam pompaya yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu geceden itibaren motorinin litre fiyatına 22 kuruş zam geleceğini açıkladı. Fiyat artışı mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacak. Bu zamla birlikte devletin vazgeçtiği ÖTV oranı motorinde litre başına 91 kuruşa çıktı. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 6,68, Ankara ve İzmir'de 6,80 TL'den satılıyor.

Benzine de bugün itibariyle gelen zam 30 kuruş olmuştu. Gelen son zamla birlikte benzinde de vazgeçilen ÖTV oranı litre başına 1,10 TL'ye ulaştı. Benzinin güncel litre fiyatı İstanbul'da 7,28, Ankara ve İzmir'de ise 7,35 TL'den tüketiciye ulaşıyor.