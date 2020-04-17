Motorine 21 kuruş indirim geldi: İşte illere göre yeni fiyatlar

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında da indirimler gerçekleşmeye başladı. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 21 kuruş indirim yapıldı.

İşte illere göre yeni motorin fiyatları:

Adana: 5.27 lira

Adıyaman: 5.30 lira

Afyon: 5.28 lira

Ağrı: 5.36 lira

Aksaray: 5.29 lira

Amasya: 5.30 lira

Ankara: 5.21 lira

Antalya: 5.35 lira

Aydın: 5.25 lira

Balıkesir: 5.26 lira

Bartın: 5.19 lira

Batman: 5.43 lira

Bilecik: 5.15 lira

Bolu: 5.16 lira

Burdur: 5.36 lira

Bursa: 5.16 lira

Çanakkale: 5.29 lira

Çankırı: 5.21 lira

Çorum: 5.29 lira

Denizli: 5.26 lira

Diyarbakır: 5.42 lira

Düzce: 5.15 lira

Edirne: 5.18 lira

Elazığ: 5.32 lira

Erzincan: 5.33 lira

Erzurum: 5.34 lira

Eskişehir: 5.17 lira

Gaziantep: 5.28 lira

Giresun: 5.30 lira

Hatay: 5.28 lira

Isparta: 5.37 lira

İstanbul: 5.13 lira

İzmir: 5.23 lira

Mersin: 5.26 lira

Kahramanmaraş: 5.28 lira

Karabük: 5.18 lira

Karaman: 5.29 lira

Kastamonu: 5.29 lira

Kayseri: 5.30 lira

Kırıkkale: 5.20 lira

Kırklareli: 5.14 lira

Kırşehir: 5.21 lira

Kocaeli: 5.14 lira

Konya: 5.31 lira

Kütahya: 5.22 lira

Malatya: 5.31 lira

Manisa: 5.24 lira

Mardin: 5.42 lira

Muğla: 5.27 lira

Nevşehir: 5.30 lira

Niğde: 5.28 lira

Ordu: 5.28 lira

Osmaniye: 5.26 lira

Rize: 5.30 lira

Sakarya: 5.14 lira

Samsun: 5.26 lira

Sivas: 5.26 lira

Sinop: 5.28 lira

Şanlıurfa: 5.30 lira

Tekirdağ: 5.13 lira

Tokat: 5.31 lira

Trabzon: 5.30 lira

Uşak: 5.25 lira

Van: 5.47 lira

Yalova: 5.14 lira

Yozgat: 5.22 lira

Zonguldak: 5.17 lira