Motorine 21 kuruş indirim geldi: İşte illere göre yeni fiyatlar

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında da indirimler gerçekleşmeye başladı. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 21 kuruş indirim yapıldı.
İşte illere göre yeni motorin fiyatları:
Adana: 5.27 lira
Adıyaman: 5.30 lira
Afyon: 5.28 lira
Ağrı: 5.36 lira
Aksaray: 5.29 lira
Amasya: 5.30 lira
Ankara: 5.21 lira
Antalya: 5.35 lira
Aydın: 5.25 lira
Balıkesir: 5.26 lira
Bartın: 5.19 lira
Batman: 5.43 lira
Bilecik: 5.15 lira
Bolu: 5.16 lira
Burdur: 5.36 lira
Bursa: 5.16 lira
Çanakkale: 5.29 lira
Çankırı: 5.21 lira
Çorum: 5.29 lira
Denizli: 5.26 lira
Diyarbakır: 5.42 lira
Düzce: 5.15 lira
Edirne: 5.18 lira
Elazığ: 5.32 lira
Erzincan: 5.33 lira
Erzurum: 5.34 lira
Eskişehir: 5.17 lira
Gaziantep: 5.28 lira
Giresun: 5.30 lira
Hatay: 5.28 lira
Isparta: 5.37 lira
İstanbul: 5.13 lira
İzmir: 5.23 lira
Mersin: 5.26 lira
Kahramanmaraş: 5.28 lira
Karabük: 5.18 lira
Karaman: 5.29 lira
Kastamonu: 5.29 lira
Kayseri: 5.30 lira
Kırıkkale: 5.20 lira
Kırklareli: 5.14 lira
Kırşehir: 5.21 lira
Kocaeli: 5.14 lira
Konya: 5.31 lira
Kütahya: 5.22 lira
Malatya: 5.31 lira
Manisa: 5.24 lira
Mardin: 5.42 lira
Muğla: 5.27 lira
Nevşehir: 5.30 lira
Niğde: 5.28 lira
Ordu: 5.28 lira
Osmaniye: 5.26 lira
Rize: 5.30 lira
Sakarya: 5.14 lira
Samsun: 5.26 lira
Sivas: 5.26 lira
Sinop: 5.28 lira
Şanlıurfa: 5.30 lira
Tekirdağ: 5.13 lira
Tokat: 5.31 lira
Trabzon: 5.30 lira
Uşak: 5.25 lira
Van: 5.47 lira
Yalova: 5.14 lira
Yozgat: 5.22 lira
Zonguldak: 5.17 lira