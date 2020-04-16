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Ekonomi

Motorine 21 kuruş indirim geldi

16 Nisan 2020 16:21

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, (EPGİS), gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 21 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 17/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 21 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,16 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,29 liradan 5,08 liraya, İzmir'de 5,39 liradan 5,18 liraya inecek.

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