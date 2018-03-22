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Ekonomi

Motorine 17 kuruş zam

Motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5.10 liradan 5.27 liraya çıktı

22 Mart 2018 13:15

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 17 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Beklenen zammın ardından motorin litre satış fiyatları İstanbul'da ortalama 5.10 liradan 5.27 liraya, Ankara'da 5.16 liradan 5.33 liraya, İzmir'de ise 5.17 liradan 5.34 liraya çıkacak.

PÜİS'in açıklamasına göre benzinde şu an için yeni bir zam beklenmiyor. Benzine en son olarak dün 15 kuruşluk bir zam yapılmıştı.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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