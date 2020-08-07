Motorine 16 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 08/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 16 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Ankara'da ortalama 5,98 liradan satılan motorinin litre fiyatı da 6,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,92 liradan 56,08 liraya, İzmir'de 6,02 liradan 6,18 liraya çıkacak.

Benzinde ise 10 Ağustos tarihine kadar herhangi bir fiyat değişikliği olmayacağı bildirildi.