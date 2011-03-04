-MOTORİNE 12 KURUŞ ZAM ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'nin (TÜPRAŞ) dün akşam rafineri çıkışında yaptığı artırımın ardından akaryakıt ürünlerinden motorin, gazyağı ve kalorifer yakıtına zam geldi. Yeni ayarlama ile Ankara'da motorinin litre fiyatı BP bayilerinde 3,50 liradan 3,62 liraya, OPET bayilerinde 3,49 liradan 3,61 liraya, Petrol Ofisi bayilerinde 3,53 liradan 3,65 liraya, Shell bayilerinde de 3,49 liradan 3,57 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı İstanbul ve İzmir'de de 3,57-3,65 lira arasında değişen fiyatlardan satılmaya başladı. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Bu arada zammın ardından gazyağının litre fiyatı 3,02 lira ile 3,11 lira, kalorifer yakıtının litre fiyatı da 2,38 lira ile 2,44 lirada arasında değişen fiyatlardan satılmaya başladı. Dört büyük dağıtım şirketi bayilerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de bugünden geçerli motorin, gazyağı ve kalorifer yakıtı fiyatları, önceki ile karşılaştırmalı (litre/TL) şöyle: /* MOTORİN GAZYAĞI KALORİFER YAKITI ------------------------------------------------------------ . ANKARA . -------------------------------------------- . Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni . Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat . ----- ----- ----- ----- ----- ----- BP 3,50 3,62 3,00 3,11 2,35 2,44 OPET 3,49 3,61 3,02 3,13 2,34 2,44 POAŞ 3,53 3,65 2,95 3,05 2,32 2,41 SHELL 3,49 3,57 3,14 3,22 2,37 2,46 . İSTANBUL . --------------------------------------------- . Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni . Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat . ----- ----- ----- ----- ----- ----- BP 3,50 3,62 2,98 3,09 2,31 2,40 OPET 3,49 3,61 3,00 3,11 2,30 2,40 PO 3,53 3,65 2,95 3,05 2,29 2,38 SHELL 3,49 3,57 2,97 3,08 2,31 2,40 . İZMİR . ------------------------------------------------ . Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni . Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat . ----- ----- ----- ----- ----- ------ BP 3,48 3,60 2,98 3,09 2,33 2,42 OPET 3,48 3,60 2,99 3,10 2,29 2,39 PO 3,51 3,63 2,92 3,02 2,27 2,36 SHELL 3,49 3,57 3,08 3,19 2,30 2,39 */