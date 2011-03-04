T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

MOTORİNE 12 KURUŞ ZAM ANKARA (A.A)

04 Mart 2011 12:25

-MOTORİNE 12 KURUŞ ZAM ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'nin (TÜPRAŞ) dün akşam rafineri çıkışında yaptığı artırımın ardından akaryakıt ürünlerinden motorin, gazyağı ve kalorifer yakıtına zam geldi. Yeni ayarlama ile Ankara'da motorinin litre fiyatı BP bayilerinde 3,50 liradan 3,62 liraya, OPET bayilerinde 3,49 liradan 3,61 liraya, Petrol Ofisi bayilerinde 3,53 liradan 3,65 liraya, Shell bayilerinde de 3,49 liradan 3,57 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı İstanbul ve İzmir'de de 3,57-3,65 lira arasında değişen fiyatlardan satılmaya başladı. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Bu arada zammın ardından gazyağının litre fiyatı 3,02 lira ile 3,11 lira, kalorifer yakıtının litre fiyatı da 2,38 lira ile 2,44 lirada arasında değişen fiyatlardan satılmaya başladı. Dört büyük dağıtım şirketi bayilerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de bugünden geçerli motorin, gazyağı ve kalorifer yakıtı fiyatları, önceki ile karşılaştırmalı (litre/TL) şöyle: /*                              MOTORİN         GAZYAĞI     KALORİFER YAKITI           ------------------------------------------------------------           .                              ANKARA           .            --------------------------------------------           .            Eski   Yeni    Eski   Yeni    Eski   Yeni           .            Fiyat  Fiyat   Fiyat  Fiyat   Fiyat  Fiyat           .            -----  -----   -----  -----   -----  -----           BP           3,50   3,62    3,00   3,11    2,35   2,44            OPET         3,49   3,61    3,02   3,13    2,34   2,44           POAŞ         3,53   3,65    2,95   3,05    2,32   2,41           SHELL        3,49   3,57    3,14   3,22    2,37   2,46                                 .                               İSTANBUL           .            ---------------------------------------------           .             Eski   Yeni  Eski   Yeni    Eski   Yeni           .            Fiyat  Fiyat  Fiyat  Fiyat   Fiyat  Fiyat           .            -----  -----  -----  -----   -----  -----           BP            3,50   3,62  2,98   3,09    2,31   2,40           OPET          3,49   3,61  3,00   3,11    2,30   2,40           PO            3,53   3,65  2,95   3,05    2,29   2,38            SHELL         3,49   3,57  2,97   3,08    2,31   2,40                                                                       .                                 İZMİR           .             ------------------------------------------------           .             Eski   Yeni   Eski   Yeni    Eski   Yeni           .             Fiyat  Fiyat  Fiyat  Fiyat   Fiyat  Fiyat           .            -----  -----   -----  -----   -----  ------           BP            3,48   3,60   2,98   3,09    2,33   2,42           OPET          3,48   3,60   2,99   3,10    2,29   2,39           PO            3,51   3,63   2,92   3,02    2,27   2,36           SHELL         3,49   3,57   3,08   3,19    2,30   2,39 */

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24